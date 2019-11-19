Устройство защищено дополнительной изоляцией для предотвращения повреждений от пыли, дождя и водяных брызг.
2.вес
180g
Мы считаем, что меньший вес лучше, потому что более легкие устройства удобнее переносить. Меньший вес также является преимуществом для бытовой техники, поскольку транспортировка становится удобнее, а также для многих других видов продукции.
3.толщина
8.3mm
Мы считаем, что более тонкая рамка лучше, потому что она делает продукт более компактным и портативным. Тонкость - это особенность, которую подчеркивают многие производители мобильных устройств, но она необходима для широкого спектра продуктов.
4.ширина
73mm
Ширина представляет горизонтальный размер продукта. Мы считаем, что меньшая ширина лучше, потому что она обеспечивает легкую маневренность.
5.высота
167mm
Высота представляет вертикальный размер продукта. Мы считаем меньшую высоту лучше, потому что она обеспечивает легкую маневренность.
6.объем
101.19cm³
Объем - это количество трехмерного пространства, окруженного рамкой продукта, или, проще говоря, пространство, которое занимает продукт.
Дисплей
1.разрешение
1080 x 2520px
Разрешение указывает максимальное количество пикселей, которое может быть отображено на экране, выраженное в виде количества пикселей на горизонтальной оси и числа на вертикальной оси.
2.плотность пикселей
422ppi
Плотность пикселей - это измерение разрешения экрана, выраженное в количестве пикселей на дюйм (PPI) на экране. Более высокая плотность пикселей приводит к большей четкости и ясности изображений, отображаемых на экране, что улучшает качество просмотра.
3.Имеет фирменное противоударное стекло
Sony Xperia 10 Plus
Противоударное стекло (такое как, Gorilla Glass компании Corning или Asahi Dragontrail Glass) тонкое, лёгкое и может выдерживать высокую степень внешнего воздействия.
4.размер экрана
6.5"
Чем больше размер экрана, тем лучше впечатления пользователя.
5.версия Gorilla Glass
5
Gorilla Glass - одна из самых популярных марок химически упрочненного стекла, выпускаемая компанией Corning. Было разработано несколько версий, новейшие из которых более долговечны и устойчивы к повреждениям.
6.каждый пиксель состоит из трех субпикселей
Sony Xperia 10 Plus
Устройство имеет экран с тремя целыми субпикселями на каждый пиксель, что делает изображения резкими и четкими. Пиксели в некоторых дисплеях (например, AMOLED) делят один субпиксель, чтобы сэкономить пространство. Это приводит к менее четким или размытым изображением.
Скорость центрального процессора показывает сколько циклов обработки в секунду может выполнять процессор, учитывая все его ядра (процессоры). Она рассчитывается путем сложения тактовых частот каждого ядра или, в случае многоядерных процессоров, каждой группы ядер.
С интегрированной графикой вам не нужно покупать отдельную карту.
Камеры
1.мегапиксели (основная камера)
12MP & 8MP
Количество мегапикселей определяет разрешение изображений, снятых основной камерой. Более высокое число мегапикселей означает, что камера способна захватывать больше деталей. Однако количество мегапикселей - это не единственный важный элемент, определяющий качество изображения.
2.мегапиксели (фронтальная камера)
8MP
Количество мегапикселей определяет разрешение изображений, снятых фронтальной камерой. Более высокое число мегапикселей означает, что передняя камера способна захватывать больше деталей, что является важным фактором для съемки селфи с высоким разрешением.
3.имеет встроенный оптический стабилизатор изображения
Sony Xperia 10 Plus
Оптическая стабилизация изображения использует гироскопические датчики для отслеживания вибраций камеры. Линза соответствующе корректирует оптический путь, предотвращая смазывание изображения до того как оно будет снято.
4.размер пикселя (основная камера)
1.25µm & 1.12µm
Размер пикселя - это площадь поверхности каждого пикселя на датчике камеры. Большие пиксели могут поглощать больше света. Это делает более высоким качество изображения и улучшает качество при низкой освещенности.
5.широкая апертура (основная камера)
f/2.4 & f/1.75
Это самая широкая апертура доступная на минимальном фокусном расстоянии. С более широкой апертурой датчик может захватить больше света, помогая избежать размытости за счет более быстрой скорости затвора. Она также обеспечивает малую глубину резкости, что позволяет размыть фон, чтобы сосредоточить внимание на объекте.
6.видео запись (основная камера)
2160 x 30fps
Максимальное разрешение возможно для видео, снятых с основной камерой. Также можно выбирать и другие частоты кадров, эти видеозаписи обычно имеют более низкие разрешения.
Аудио
1.имеет встроенные стерео динамики
Sony Xperia 10 Plus
Устройства со стереодинамиками обеспечивают звук из разных каналов с левой и с правой стороны и создают более насыщенный звук и лучшее восприятие.
2.имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека
Sony Xperia 10 Plus
Вы можете использовать стандартный мини-джек разъем для подключения большинства наушников.
3.количество микрофонов
2
Чем больше микрофонов имеет устройство, тем лучше оно фильтрует фоновые шумы и улучшает общее качество записи звука.
4.имеет радио
Sony Xperia 10 Plus
С подключенными наушниками может работать как FM радио
5.имеет специальные медиа кнопки
Sony Xperia 10 Plus
Можно управлять музыкальным плеером вслепую.
Батарея
1.емкость аккумулятора
3000mAh
Заряд батареи, также называемый емкостью аккумулятора, представляет собой количество электрической энергии, хранящейся в батарее. Измеряется в миллиампер-часах (мАч), что показывает, сколько электроэнергии можно использовать в течении определенного времени. Большая емкость аккумулятора приводит к увеличению срока службы аккумулятора.
2.Поддерживает быструю зарядку
Sony Xperia 10 Plus
Технологии быстрой зарядки, например, Quick Charge от компании Qualcomm или Pump Express от MediaTek, используются для уменьшения времени зарядки устройства. К примеру, с Quick Charge 3.0, батарея может быть заряжена на 50% всего за 30 минут.
3.имеет беспроводную зарядку
Sony Xperia 10 Plus
Производитель предлагает брендовый комплект беспроводной зарядки. Чтобы зарядить устройство, вам нужно всего лишь положить его на зарядную панель.
Устройство может спасти батарею, используя только черно-белый экран с несколькими основными икон. Это означает, что даже при небольшом количестве аккумулятора можно держать устройство работает в течение длительного времени.
5.имеет заменяемый аккумулятор
Sony Xperia 10 Plus
В случае поломки пользователь может заменить аккумулятор
6.имеет индикатор уровня заряда батареи
Sony Xperia 10 Plus
Индикатор показывает, что уровень заряда батареи низкий.
Многопользовательская операционная система позволяет нескольким пользователям получать доступ к устройству. У каждого пользователя есть специальный профиль с приложениями и данными, доступными только им.
Скорость загрузки - это измерение пропускной способности интернет-соединения, представляющее максимальную скорость передачи данных, с которой устройство может получить доступ к онлайн-контенту.
6.Интерфейс 802.11ac WiFi
Sony Xperia 10 Plus
Беспроводной 802.11ac работает на частоте 5 ГГц, а также на 2,4 ГГц (двухдиапазонный WiFi). Предлагает более высокую скорость передачи данных, повышенную надёжность и более оптимальный принцип энергопотребления. Даёт преимущества для игр и видеопотоков HD.
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