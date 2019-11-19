1. мегапиксели (основная камера) 12MP & 8MP Количество мегапикселей определяет разрешение изображений, снятых основной камерой. Более высокое число мегапикселей означает, что камера способна захватывать больше деталей. Однако количество мегапикселей - это не единственный важный элемент, определяющий качество изображения.

2. мегапиксели (фронтальная камера) 8MP Количество мегапикселей определяет разрешение изображений, снятых фронтальной камерой. Более высокое число мегапикселей означает, что передняя камера способна захватывать больше деталей, что является важным фактором для съемки селфи с высоким разрешением.

3. имеет встроенный оптический стабилизатор изображения Sony Xperia 10 Plus Оптическая стабилизация изображения использует гироскопические датчики для отслеживания вибраций камеры. Линза соответствующе корректирует оптический путь, предотвращая смазывание изображения до того как оно будет снято.

4. размер пикселя (основная камера) 1.25µm & 1.12µm Размер пикселя - это площадь поверхности каждого пикселя на датчике камеры. Большие пиксели могут поглощать больше света. Это делает более высоким качество изображения и улучшает качество при низкой освещенности.

5. широкая апертура (основная камера) f/2.4 & f/1.75 Это самая широкая апертура доступная на минимальном фокусном расстоянии. С более широкой апертурой датчик может захватить больше света, помогая избежать размытости за счет более быстрой скорости затвора. Она также обеспечивает малую глубину резкости, что позволяет размыть фон, чтобы сосредоточить внимание на объекте.