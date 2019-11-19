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61балла
11балла

Sony Xperia 10 Plus

Sony Xperia 10 Plus
vs

Sony Xperia 10 Plus обзор: спецификации и цена

Sony Xperia 10 Plus
61
балла
Sony Xperia 10 Plus

Почему Sony Xperia 10 Plus лучше чем другие?

  • Плотность пикселей
    ?
    422ppivs337.85ppi
  • Скорость центрального процессора
    ?
    4 x 1.8GHz & 4 x 1.6GHzvs10.34GHz
  • Разрешение
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    1080 x 2520pxvs1.58MP
  • Оперативная память
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    4GBvs3GB
  • Мегапиксели (основная камера)
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    12MP & 8MPvs17.86MP
  • Размер экрана
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    6.5"vs5.42"
  • Встроенная память
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    64GBvs50.51GB
  • Видео запись (основная камера)
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    2160 x 30fpsvs39443.7fps

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Дизайн

1.Всепогодный (брызгозащищенный)
Sony Xperia 10 Plus
Устройство защищено дополнительной изоляцией для предотвращения повреждений от пыли, дождя и водяных брызг.
2.вес

180g

Мы считаем, что меньший вес лучше, потому что более легкие устройства удобнее переносить. Меньший вес также является преимуществом для бытовой техники, поскольку транспортировка становится удобнее, а также для многих других видов продукции.
3.толщина

8.3mm

Мы считаем, что более тонкая рамка лучше, потому что она делает продукт более компактным и портативным. Тонкость - это особенность, которую подчеркивают многие производители мобильных устройств, но она необходима для широкого спектра продуктов.
4.ширина

73mm

Ширина представляет горизонтальный размер продукта. Мы считаем, что меньшая ширина лучше, потому что она обеспечивает легкую маневренность.
5.высота

167mm

Высота представляет вертикальный размер продукта. Мы считаем меньшую высоту лучше, потому что она обеспечивает легкую маневренность.
6.объем

101.19cm³

Объем - это количество трехмерного пространства, окруженного рамкой продукта, или, проще говоря, пространство, которое занимает продукт.

Дисплей

1.разрешение

1080 x 2520px

Разрешение указывает максимальное количество пикселей, которое может быть отображено на экране, выраженное в виде количества пикселей на горизонтальной оси и числа на вертикальной оси.
2.плотность пикселей

422ppi

Плотность пикселей - это измерение разрешения экрана, выраженное в количестве пикселей на дюйм (PPI) на экране. Более высокая плотность пикселей приводит к большей четкости и ясности изображений, отображаемых на экране, что улучшает качество просмотра.
3.Имеет фирменное противоударное стекло
Sony Xperia 10 Plus
Противоударное стекло (такое как, Gorilla Glass компании Corning или Asahi Dragontrail Glass) тонкое, лёгкое и может выдерживать высокую степень внешнего воздействия.
4.размер экрана

6.5"

Чем больше размер экрана, тем лучше впечатления пользователя.
5.версия Gorilla Glass

5

Gorilla Glass - одна из самых популярных марок химически упрочненного стекла, выпускаемая компанией Corning. Было разработано несколько версий, новейшие из которых более долговечны и устойчивы к повреждениям.
6.каждый пиксель состоит из трех субпикселей
Sony Xperia 10 Plus
Устройство имеет экран с тремя целыми субпикселями на каждый пиксель, что делает изображения резкими и четкими. Пиксели в некоторых дисплеях (например, AMOLED) делят один субпиксель, чтобы сэкономить пространство. Это приводит к менее четким или размытым изображением.

Производительность

1.скорость оперативной памяти

1333MHz (Qualcomm Snapdragon 636)

Может поддерживать более быструю память, которая ускоряет производительность системы.
2.Имеет встроенный LTE
Sony Xperia 10 Plus (Qualcomm Snapdragon 636)
Система на чипе (SoC) имеет встроенный LTE сотового чипа. LTE может загружаться на более высоких скоростях, чем старые, технологии 3G.
3.скорость центрального процессора

4 x 1.8GHz & 4 x 1.6GHz (Qualcomm Snapdragon 636)

Скорость центрального процессора показывает сколько циклов обработки в секунду может выполнять процессор, учитывая все его ядра (процессоры). Она рассчитывается путем сложения тактовых частот каждого ядра или, в случае многоядерных процессоров, каждой группы ядер.
4.поток выполнения процессора

8 (Qualcomm Snapdragon 636)

Большее число потоков приводит к более высокой производительности и лучшему одновременному выполнению нескольких задач.
5.версия DirectX

12 (Qualcomm Snapdragon 636)

DirectX используется в играх с новой версией, поддерживающей лучшую графику.
6.Имеет интегрированную графику
Sony Xperia 10 Plus (Qualcomm Snapdragon 636)
С интегрированной графикой вам не нужно покупать отдельную карту.

Камеры

1.мегапиксели (основная камера)

12MP & 8MP

Количество мегапикселей определяет разрешение изображений, снятых основной камерой. Более высокое число мегапикселей означает, что камера способна захватывать больше деталей. Однако количество мегапикселей - это не единственный важный элемент, определяющий качество изображения.
2.мегапиксели (фронтальная камера)

8MP

Количество мегапикселей определяет разрешение изображений, снятых фронтальной камерой. Более высокое число мегапикселей означает, что передняя камера способна захватывать больше деталей, что является важным фактором для съемки селфи с высоким разрешением.
3.имеет встроенный оптический стабилизатор изображения
Sony Xperia 10 Plus
Оптическая стабилизация изображения использует гироскопические датчики для отслеживания вибраций камеры. Линза соответствующе корректирует оптический путь, предотвращая смазывание изображения до того как оно будет снято.
4.размер пикселя (основная камера)

1.25µm & 1.12µm

Размер пикселя - это площадь поверхности каждого пикселя на датчике камеры. Большие пиксели могут поглощать больше света. Это делает более высоким качество изображения и улучшает качество при низкой освещенности.
5.широкая апертура (основная камера)

f/2.4 & f/1.75

Это самая широкая апертура доступная на минимальном фокусном расстоянии. С более широкой апертурой датчик может захватить больше света, помогая избежать размытости за счет более быстрой скорости затвора. Она также обеспечивает малую глубину резкости, что позволяет размыть фон, чтобы сосредоточить внимание на объекте.
6.видео запись (основная камера)

2160 x 30fps

Максимальное разрешение возможно для видео, снятых с основной камерой. Также можно выбирать и другие частоты кадров, эти видеозаписи обычно имеют более низкие разрешения.

Аудио

1.имеет встроенные стерео динамики
Sony Xperia 10 Plus
Устройства со стереодинамиками обеспечивают звук из разных каналов с левой и с правой стороны и создают более насыщенный звук и лучшее восприятие.
2.имеет гнездо для 3,5 мм мини-джека
Sony Xperia 10 Plus
Вы можете использовать стандартный мини-джек разъем для подключения большинства наушников.
3.количество микрофонов

2

Чем больше микрофонов имеет устройство, тем лучше оно фильтрует фоновые шумы и улучшает общее качество записи звука.
4.имеет радио
Sony Xperia 10 Plus
С подключенными наушниками может работать как FM радио
5.имеет специальные медиа кнопки
Sony Xperia 10 Plus
Можно управлять музыкальным плеером вслепую.

Батарея

1.емкость аккумулятора

3000mAh

Заряд батареи, также называемый емкостью аккумулятора, представляет собой количество электрической энергии, хранящейся в батарее. Измеряется в миллиампер-часах (мАч), что показывает, сколько электроэнергии можно использовать в течении определенного времени. Большая емкость аккумулятора приводит к увеличению срока службы аккумулятора.
2.Поддерживает быструю зарядку
Sony Xperia 10 Plus
Технологии быстрой зарядки, например, Quick Charge от компании Qualcomm или Pump Express от MediaTek, используются для уменьшения времени зарядки устройства. К примеру, с Quick Charge 3.0, батарея может быть заряжена на 50% всего за 30 минут.
3.имеет беспроводную зарядку
Sony Xperia 10 Plus
Производитель предлагает брендовый комплект беспроводной зарядки. Чтобы зарядить устройство, вам нужно всего лишь положить его на зарядную панель.
4.Имеет ультра режим энергосбережения
Sony Xperia 10 Plus (Android 9.0 Pie)
Устройство может спасти батарею, используя только черно-белый экран с несколькими основными икон. Это означает, что даже при небольшом количестве аккумулятора можно держать устройство работает в течение длительного времени.
5.имеет заменяемый аккумулятор
Sony Xperia 10 Plus
В случае поломки пользователь может заменить аккумулятор
6.имеет индикатор уровня заряда батареи
Sony Xperia 10 Plus
Индикатор показывает, что уровень заряда батареи низкий.

Функции

1.Это многопользовательская система
Sony Xperia 10 Plus (Android 9.0 Pie)
Многопользовательская операционная система позволяет нескольким пользователям получать доступ к устройству. У каждого пользователя есть специальный профиль с приложениями и данными, доступными только им.
2.Поддерживает Java
Sony Xperia 10 Plus (Android 9.0 Pie)
Java - это язык программирования, позволяющий разработчикам приложений запускать код Java на всех совместимых платформах без необходимости компиляции кода.
3.Имеет распознавание голоса в офлайн
Sony Xperia 10 Plus (Android 9.0 Pie)
Распознавание голоса в оффлайн позволяет выполнять голосовые действия, такие как диктовка текста или использование различных голосовых команд, без подключения к интернету.
4.Бесплатный и открытый исходный код
Sony Xperia 10 Plus (Android 9.0 Pie)
Любой может свободно использовать, копировать, исследовать и изменять программное обеспечение, исходный код открыт и рекомендован для добровольного улучшения дизайна программного обеспечения.
5.скорость загрузки

600MBits/s (Qualcomm Snapdragon 636)

Скорость загрузки - это измерение пропускной способности интернет-соединения, представляющее максимальную скорость передачи данных, с которой устройство может получить доступ к онлайн-контенту.
6.Интерфейс 802.11ac WiFi
Sony Xperia 10 Plus
Беспроводной 802.11ac работает на частоте 5 ГГц, а также на 2,4 ГГц (двухдиапазонный WiFi). Предлагает более высокую скорость передачи данных, повышенную надёжность и более оптимальный принцип энергопотребления. Даёт преимущества для игр и видеопотоков HD.

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